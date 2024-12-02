وفد من الأمم المتحدة في مصر يزور مستشفى "حروق أهل مصر"



زار وفد من الأمم المتحدة في مصر، مستشفى "حروق أهل مصر" بالقاهرة الجديدة، للاطلاع على التجربة الرائدة للمستشفى في علاج مرضى الحروق بالمجان، وما تقدمه من خدمات علاجية شاملة ومتكاملة، وأشاد الوفد بما لمسه من نجاح المستشفى في تقديم جودة عالية من الرعاية الصحية، وتقديم خدمات صحيّة ونفسيّة متميزة للمرضى، اعتمادًا على أحدث الإمكانيات والتقنيات الطبية.



وتفقد أعضاء الوفد، خلال الزيارة، أقسام المستشفى المختلفة، وأشادوا بالتزام مستشفى "حروق أهل مصر" بتطبيق استراتيجيات علاجية رائدة تتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، مِمّا يعزز سلامة المرضى ويساهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة. كما تم التركيز على الاهتمام بصحة المرضى النفسية وتوفير برامج التأهيل التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع.

وضم الوفد كل من إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور سمير حاجي عبدولي، مسؤول برامج صحة المهاجرين بالمنظمة الدولية للهجرة IOM، ومروة علم الدين، المسؤولة عن مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وسالي زهني، أخصائية برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكان فى استقبال الوفد كل من الدكتورة هبة السويدى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى "حروق أهل مصر"، وإيمان شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أهل مصر للتنمية"، وحسين عثمان، المدير التنفيذي لمستشفى "حروق أهل مصر"، ورفعت عبد المقصود، رئيس قطاع التشغيل بالمستشفى.



من جانبها، قالت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إن مستشفى "حروق أهل مصر" حقق تقدمًا كبيرًا في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الحروق، وخاصة في الاهتمام بالجوانب النفسية لمرضى الحروق وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. وأضافت أن المستشفى يتبنى معايير متميزة في العلاج تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، معربة عن تطلع الأمم المتحدة في مصر إلى التعاون المستقبلي مع المستشفى لتعزيز خدمة المجتمع.

وأعرب الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن سعادته بزيارة مستشفى "حروق أهل مصر"، قائلًا إن المستشفى تُعد نموذجًا مميزًا للرعاية الصحية المتطورة والشاملة في مصر والعالم العربي وإفريقيا، بدءًا من دورها الرائد في توفير برامج دائمة للتوعية ضد حوادث الحروق، إلى تقديم الرعاية المطلوبة والتدريب المهني للكوادر الطبية.

من جهتها، رحبت الدكتورة هبة السويدى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى "حروق أهل مصر"، بوفد الأمم المتحدة الزائر، معربة عن تقديرها لإشادة أعضاء الوفد بجهود المستشفى في تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى، كما رحبت باهتمام أعضاء الوفد بتعزيز التعاون المستقبلي بين هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة من جهة، ومستشفى "حروق أهل مصر"، من جهة أخرى، مِمّا يساعد المستشفى في تحقيق رؤيته "إنسانية بلا حروق"، بدءًا من تعزيز الوعي حول قضية الحروق والأضرار الناتجة عنها، وتقديم خدمات علاجية شاملة لمرضى الحروق، وصولًا إلى إعادة دمجهم في المجتمع.

وأشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالدور الحيوي الذي تقوم به مستشفى حروق أهل مصر، معربًا عن استعداده للتعاون مع المستشفى ودعم الناجين من الحروق في إيجاد فرص عمل في المستقبل تجعلهم قوة منتجة وفعّالة في المجتمع. كما عبرت مروة علم الدين، المسؤولة عن مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن سعادتها بجهود مستشفى "حروق أهل مصر" ودوره في إنقاذ أرواحهم مشيرة إلى تطلعها لإقامة شراكة بين المستشفى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز جهودها الإنسانية.



من الجدير بالذكر أن مستشفى "حروق أهل مصر " نجح في علاج أكثر من 5000 مريض حروق منذ افتتاحه في مارس الماضي، بالإضافة إلى استقبال 1613 مريض في قسم الطوارئ، و157 آخرين في وحدتي العناية المركزة كبار وأطفال، كما يقدم المستشفى خدمات التأهيل النفسي للحالات بعد إجراءهم العمليات، لمساعدتهم في الاندماج مع المجتمع. كما تعمل مؤسسة ومستشفى حروق أهل مصر جاهدة على رفع الوعي المجتمعي حول خطورة قضية الحروق والأضرار الناتجة عنها.

