تفاصيل لقاء محافظ أسوان مع نائب وزير النقل

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بنائب وزير النقل اللواء ماجد عبد الحميد حيث تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة

فى ظل ملحمة العمل والإنجازات المتتالية التى تشهدها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن قطاع الطرق والنقل بمحافظة أسوان يشهد معدلات نجاح وطفرة كبيرة وفقًا للتنسيق المستمر مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل

موضحًا بأن اللقاء تناول التأكيد على الشركة المنفذة لمحور وكوبرى دراو الجديد لسرعة الانتهاء منه، وخاصة بعد أن تم صرف التعويضات اللازمة لأصحاب قطع الأراضى التى تم نزع ملكيتها، والواقعة فى مسار الكوبرى

وأشار إسماعيل كمال بأنه تم البدء فى تنفيذ مشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، لما يمثله من أهمية فى الربط بين أكبر المدن السياحية بالغردقة ومرسى علم وإدفو حيث أن هذا الطريق لم يتم صيانته ورفع كفاءته منذ عام 2002

لافتًا إلى أنه بالتوازى تم الإتفاق على البدء فى رفع كفاءة مسافة 5 كم من طريق توشكى / أبو سمبل ليتم الانتهاء منها قبيل الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس فى فبراير القادم حفاظًا على سلامة المترددين على هذا الطريق الحيوى من الأفواج السياحية والزائرين من المصريين فضلًا عن أهالى ومواطنى أسوان ومدينة أبو سمبل السياحية.