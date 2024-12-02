تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث المنصة لـ 2 فبراير

قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة محاكمة 9 متهمين في قضية قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي واخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث المنصة"، وذلك لجلسة 2 فبراير المقبل للمرافعة.



وقررت المحكمه بالجلسة السابقة القاء القبض على المتهمين احمد مبارك محمد ومحمد حامد رزق وحبسه معه وعرضهما على المحكمه بالجلسه المحدده مقبوضا عليهم كما امرت المحكمه باستمرار حبس المتهمين محمد احمد عبد الحميد وحماده بكر محمد واشرف ربيع عبد الباسط على ذمه القضيه.



وحددت المحكمه الجلسه سالفة الذكر لمثول جميع المتهمين باشخاصهم لتلاوه امر الاحاله في مواجهتهم وتنبه على الحاضرين بذلك.



صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.



جاء اسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كالأتي:

احمد مبارك محمد المتهم 23 ومحمد حامد رزق المتهم 35 واسلام عبده حميد المتهم 65 ـ محبوس ـ ومحمد احمد عبد الحميد المتهم 53 ـ محبوس ـ وحماده بكر محمد المتهم 38 ـ محبوس ـ واشرف ربيع عبد الباسط المتهم 26 ـ محبوس ـ ومحمد جمعه محمود عبد النبي المتهم رقم 13 ـ مفرج عنه ـ وعلي رمضان رجب عبد الله المتهم رقم 14 ـ مفرج عنه ـ ورمضان احمد مهنا يوسف المتهم رقم 33 ـ مفرج عنه ـ صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد في 4 مارس 2024

كانت قد أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في قضية قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي واخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث المنصة".



حيث قضت بالاعدام شنقًا لـ 8 متهمين والسجن المؤبد لـ 37 متهما والسجن المشدد 15 سنوت لـ 6 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لـ7 وقضت المحكمة ببراءة 21 متهما.



ومن الجدير بالذكر ان قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.. والمتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان، والقيادي الأخواني محمد البلتاجي وصفوة حجازي وعاصم عبد الماجد و74 متهما اخرين من عناصر الجماعة الإرهابية

