علاء عبد العال: الجونة له وضع خاص في الدوري.. وهذا سبب النتائج المتراجعة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة، عن نتائج الفريق في الجولات الأربعة الأولى في الدوري الممتاز، وسبب تراجع النتائج وعدم تحقيق الفوز.

وقال عبد العال، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الجونة له وضعية خاصة، خاصة وأننا لا نسافر بالطيران بسبب الإمكانيات المادية والتنقلات الكثيرة ترهق الفريق.

وأضاف علاء عبد العال: بقائنا في الدوري الموسم الماضي كان إنجازا بسبب عدم امتلاك إمكانيات كبيرة ولاعبين كبار، وهو نفس الأمر الذي نُعاني منه الموسم الحالي.

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وتابع عبد العال: عدم انتظام المسابقة عودنا على التنقل بالحافلات والسفر إلى القاهرة قبل أيام من اللقاء، ورغم الإرهاق إلا أن الأمر فيه شيء إيجابي خاصة وأن معظم اللاعبين ليسوا من الغردقة.

وأكمل مدرب الجونة: خضنا 4 مباريات قوية، وتعادلنا أمام زد في ملعبا، وتعادلنا أمام المصري، قبل أن نخسر أمام المحلة في ملعبنا وصادفنا سوء توفيق وخسرنا بخطأ شخصي وهي المباراة التي أحزنتني كثيرا.

واختتم عبد العال: واجهنا سموحة أمس وهو فريق مميز، وكانت مباراة صعبة لكنها كانت جميلة، وشهدت فرصا هنا وهناك وشهدت تألق الحارسين، والتعادل شيء جيد في الإسكندرية لأن الخسارة الثانية على التوالي كانت ستضعف المعناويات.

علاء عبد العال مدرب الجونة نادي الجونة
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