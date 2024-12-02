زراعة أسيوط تنظم يومًا تعريفيًا عن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعى للمرأة

نظّمت كلية الزراعة بجامعة أسيوط اليوم الإثنين يومًا تعريفيًا عن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعى للمرأة ضمن فاعليات 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UDAID

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل محمد محمود عميد الكلية، والدكتورة ابتسام جرجس مسئول التنفيذ الميدانى بأسيوط باثفندر ورشوان جاد الرب رئيس مجلس إدارة جمعية أفضل للتنمية بأسيوط

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى إلى أن هذا اليوم العلمي يعد فرصة للنقاش حول مزيد من مجالات التعاون، من أجل رفع الوعي لدى السيدات، والفتيات، بكيفية مواجهة العنف، ومساندتها في حماية نفسها، والحصول علي كافة استحقاقاتها، ومناصرتها في كافة قضاياها، مشيدًا بدور المرأة داخل المجتمع الأكاديمي، وتوليها أرفع المناصب، باعتبارها قوة عاملة فاعلة فى بناء، وتقدم المجتمع

ونوه الدكتور محمود عبدالعليم، عن أهمية هذا اليوم، والذي يمثل تكريمًا لدور المرأة المصرية، وإبراز انجازاتها، وهو ما يعكس ثقة المجتمع في حسن إدارتها والاعتزاز بدورها، موضحًا أن أهداف التنمية المستدامة تتضمن بناء مجتمع صحي، وآمن يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية

وأشار الدكتور عادل محمد محمود، إلى أن اليوم التعريفي يتناول الحديث عن التنمر، والعنف الإلكترونى، والأسري، والمنزلى، والشمول المالي، مشيدًا بجهود إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ في دعم، وتمكين المرأة في كافة المجالات.

وتحدثت الدكتورة ابتسام جرجس، عن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعى للمرأة، والذي يتم تنفيذه داخل 7 محافظات في مصر، وهى القاهرة، الجيزة، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، البحيرة وحيث يعمل على ثلاث محاور رئيسية وهي تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للفتيات والسيدات، والحد من الآثار الاقتصادية، والاجتماعية للعنف ضد المرأة، لافتةً: أن البرنامج يعمل بشراكة وثيقة مع الجهات الحكومية المصرية وتتمثل في؛ وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، لتحقيق الأهداف التي تضمن المواءمة مع أولويات الحكومة المصرية، ومبادراتها.

وناقشت آيات عبدالكريم، مدرب معتمد ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعى، الشمول المالي للمرأة كأداة فاعلة لتحقيق التمكين الإقتصادي، وكوسيلة لتعزيز السلوك المالي، إلى جانب الخدمات البنكية التى يقدمها بنك مصر للطلبة

وشهد اليوم التعريفي، حضور الدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الصغير لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، ووحدة مناهضة العنف بالجامعة، والمجلس القومى للمرأة بأسيوط، وأعضاء برنامج التمكين الاقتصادي، والاجتماعى للمرأة، والعاملين، وطلبة وطالبات الكلية، وتم عرض مسرحية لفرقة رحالة بعنوان أحلام منسية وفقرة رياضية ترفيهية للطلاب