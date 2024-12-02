محاكمة مزارع متهم بهتك عرض طفل وتصويره بالجيزة

حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 21 ديسمبر المقبل، جلسة محاكمة مزارع متهم بهتك عرض طفل وتصويره، وذلك بعد تهديده بإفشاء سر تدخين الطفل للسجائر في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14231 لسنة 2024 للمتهم "ع"، 23 سنة، إنه في 4 سبتمبر الماضي هتك عرض الطفل المجني عليه "أ"، 15 سنة، بالقوة والتهديد بأن صور له مقطع خلسة حال تدخينه لسيجارة مستغلًا حداثة عمره، مهددًا إياه بنشر ذلك المقطع بين أهليته، وعقب ذلك طلب منه ممارسة الفاحشة فإمتثل له المجني عليه خوفا منه وتعدي المتهم على الطفل جنسيًا، واستتبع اعتدائه بتصويره خلسة.

وتابعت التحقيقات أن المتهم اعتدي علي حرمة الحياه الخاصة بالمجني عليه بأن التقط مقطع مصور له في مكان خاص وأذاع تسجيلا متحصلا عليه من الجريمة محل الإتهام السابق مهددًا بنشر ذلك المقطع

وثبت بتقرير الوارد من إدارة الطفولة والامومة بالتوصية بعرض الطفل لجلسات علاج نفسي حيث أن الطفل يعاني من حالة نفسيه اإثر الواقعة.

وشهد الطفل المجني عليه أن المتهم قام بتصويره حال تدخينه السجائر، مهددًا إياه بإرسال ذلك المقطع المرئي المصور لوالده، وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب منه وهو ممارسة الفاحشة معه فإمتثل له فتعدي عليه جنسيًا مرات عدة، وصور ذلك التعدي خلسة وقبيل تحرير المحضر أرسل ذلك المقطع لشقيق والد المجني عليه.