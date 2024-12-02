إصابة فتاة أثر قيام خطيبها باشعال النيران بها بالمنيا

أصيبت فتاة إثر قيام خطيبها باشعال النيران بها إثر وجود خلافات بينهم في احدي مراكز محافظة المنيا، تم نقل المصابة إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن قيام شخص بإشعال النار في جسد فتاة في احدي مراكز المنيا بسبب وجود خلافات بينهم.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "د.م" 23 عام بحروق في جسدها إثر إثر قيام خطيبها باشعال النيران بها.

تم نقل المصابة إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.