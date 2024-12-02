إصابة فتاة أثر قيام خطيبها باشعال النيران بها بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

أصيبت فتاة إثر قيام خطيبها باشعال النيران بها إثر وجود خلافات بينهم في احدي مراكز محافظة المنيا، تم نقل المصابة إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن  قيام شخص بإشعال النار في جسد فتاة في احدي مراكز المنيا بسبب وجود خلافات بينهم.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "د.م" 23 عام بحروق في جسدها إثر إثر قيام خطيبها باشعال النيران بها.

تم نقل المصابة إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث المنيا أخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

السجن 10 أعوام لشخص بتهمة محاولة هتك عرض طفل بالمنيا

وعدت ووفت: الفراشة توبا بطلة كأس مصر في الجمباز (صور)

رئيس جامعة المنيا: الاتحادات الطلابية مصنع القيادات المستقبلية

إصابة شخصين صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بالمنيا

مصرع عاملين وإصابة 9 آخرين إثر انقلاب سيارة بالمنيا

لزيارة معالم المنيا الأثرية برنامج سياحي لضيوف مؤتمر أدباء مصر

بدء تدريب كونغ فو في مركز شباب المدينة بالمنيا

إصابة شخصين إثر اندلع حريق بوحدة صحية بالمنيا

الأكثر قراءة

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن غرق سفينة الشحن بمنطقة القصير

عاجل| عودة نيرة أشرف.. هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟ (فيديو وصور)

تشكيل النصر السعودي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

تفاصيل مواعيد إجازة نصف العام 2025 للطلاب.. ماذا عن الامتحانات والعطلات؟

فوز المقاولون العرب والداخلية والقناة ومنتخب السويس بجولة مثيرة بدوري المحترفين

أبـو الغيط: ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي سوى 6%

متى تبدأ إجازة نصف العام 2025؟ كل ما تحتاج معرفته عن مواعيد الامتحانات والإجازات

مصرع 4 عناصر إجرامية وإصابة ضابطي شرطة أثناء تبادل إطلاق النيران في القليوبية