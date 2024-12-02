لتميزها والتزامها....محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون

محافظات
اخصائية التمريض المتميزة
اخصائية التمريض المتميزة

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بقرية البرامون لحسن أداءها وحفاظها على المظهر العام للمهنة والتزامها في أداء مهام عملها بالوحدة،وأنها نموذج يحتذى به في حسن الأداء.

جاء قرار محافظ الدقهلية خلال زيارته لوحدة طب الأسرة بقرية البرامون وأثناء تفقده العيادات إلتقى الأستاذة حنان حمزة ممرضة بوحدة طب الأسرة وأشاد بالتزامها وتميزها وأكد أن المكافأة تشجيعا لها على الإستمرار في هذا الأداء المتميز والمظهر اللائق ورسالتها المهنية كواحدة من ملائكة الرحمة في صفوف فرق الأطباء والتمريض الذين نحمل لهم كل احترام وتقدير على مهامهم الجسيمة في تخفيف الآلام عن المرضى.

وأكد محافظ الدقهلية أن المكافأة حق وواجب علينا تجاه كل المتميزين في كافة القطاعات للتشجيع على الاستمرار وتحفيز الآخرين على التميز والتألق،وبعث بتحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية وفرق التمريض بالوحدة على المظهر المشرف والأداء الطيب وحالة الرضا التى سادت المترددين على الوحدة على إثر الزيارة المفاجئة لمحافظ الدقهلية.
 

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق البرامون القطاعات حافظ الدقهلية طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق محافظ الدقهلية وحدة طب الأسرة مكافأة مالية ملائكة الرحمة

مواد متعلقة

تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في المنصورة وقراها (صور)

وكيل تعليم الدقهلية يشهد فعاليات إطلاق المجلس التسييري للتدريب المزدوج

أسعار السلع التموينية اليوم الاثنين 2-12-2024 في محافظة الدقهلية

أسعار البيض اليوم الاثنين 2-12-2024 في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 2-12-2024 في الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاثنين 2-12-2024 في محافظة الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 2-12-2024 في الدقهلية

أسعار السمك اليوم الاثنين 2-12-2024 في الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| عودة نيرة أشرف.. هل تظهر طالبة المنصورة في الدراما المصرية؟ (فيديو وصور)

646.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أول 9 شهور من 2024

علاء عبد العال: الجونة له وضع خاص في الدوري.. وهذا سبب النتائج المتراجعة

عاجل - "رسميًا" رفع الحد الأدنى والأقصى للتأمينات والمعاشات في يناير 2025

عشرات الشخصيات العامة والمؤسسات في ألمانيا تنسحب من منصة "إكس"

لتميزها والتزامها....محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون

وزير الأوقاف يكرم الدكتورة مها عقل ويشهد مراسم تسليم إدارةمستشفى الدعاة لرئيسه الجديد

تريزيجيه أساسي في تشكيل الريان لمواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا