لتميزها والتزامها....محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بالبرامون

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بصرف مكافأة مالية لممرضة بوحدة طب الأسرة بقرية البرامون لحسن أداءها وحفاظها على المظهر العام للمهنة والتزامها في أداء مهام عملها بالوحدة،وأنها نموذج يحتذى به في حسن الأداء.

جاء قرار محافظ الدقهلية خلال زيارته لوحدة طب الأسرة بقرية البرامون وأثناء تفقده العيادات إلتقى الأستاذة حنان حمزة ممرضة بوحدة طب الأسرة وأشاد بالتزامها وتميزها وأكد أن المكافأة تشجيعا لها على الإستمرار في هذا الأداء المتميز والمظهر اللائق ورسالتها المهنية كواحدة من ملائكة الرحمة في صفوف فرق الأطباء والتمريض الذين نحمل لهم كل احترام وتقدير على مهامهم الجسيمة في تخفيف الآلام عن المرضى.

وأكد محافظ الدقهلية أن المكافأة حق وواجب علينا تجاه كل المتميزين في كافة القطاعات للتشجيع على الاستمرار وتحفيز الآخرين على التميز والتألق،وبعث بتحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية وفرق التمريض بالوحدة على المظهر المشرف والأداء الطيب وحالة الرضا التى سادت المترددين على الوحدة على إثر الزيارة المفاجئة لمحافظ الدقهلية.

