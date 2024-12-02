الحبس سنة مع الشغل للمتهم بتصوير زميلاته

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل متهم بتصوير زميلاته خلسة أثناء تغيير ملابسهن في محل حلويات شهير بمنطقة الشيخ زايد، بالحبس سنة مع الشغل.

أثناء الجلسة، أنكر المتهم بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه لا علاقة له بفتح الكاميرا أو تصوير زميلاته، وقال أمام هيئة المحكمة: "مصورتهمش ومعرفش الكاميرا اتفتحت ازاي".

محاكمة المتهم بتصوير زميلاته داخل محل بالشيخ زايد

أحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد، عامل نظافة إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة تصوير زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن كرتون بالمحل.

وكشفت السيدات مقدمات البلاغ أنهن اكتشفن وجود هاتف محمول مشغل على خاصية الفيديو في غرفة تغيير الملابس، وتبين أنه ملك المتهم، ووجهن اتهاما له بتصويرهن أثناء تبديل ملابسهن.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام عامل بتصوير زميلاته داخل محل بالشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.