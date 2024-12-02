تريزيجيه أساسي في تشكيل الريان لمواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أعلن الريان القطري الذي يضم بين صفوفه المصري محمود حسن تريزيجيه عن تشكيلته لمواجهة الوصل الإماراتي والتي ستقام بعد قليل على ملعب ستاد زعبيل معقل الوصل وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

 
يحتل الوصل المركز الرابع في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 10 نقاط، حصدها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة.


بينما يحتل الريان المركز السادس في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات.

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من المقرر أن يخوض الريان المباراة بالتشكيل التالي:


في حراسة المرمى: باولو فيكتور
خط الدفاع: أندريه أمارو، عميد مهاجني، ديفيد جارسيا، محمد ناجي
خط الوسط: محمد سراج، عبدالعزيز حاتم، جوليين دي سارت، أشرف بن شرقي
وفي الهجوم: تريزيجيه، روجر جيديس

الريان القطري المركز السادس ديفيد جارسيا دوري أبطال أسيا محمود حسن تريزيجيه
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تريزيجيه أساسي في تشكيل الريان لمواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا