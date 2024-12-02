400 مستفيد.. حصاد قافلة تنموية لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس

تزامنا مع الحملة العالمية " ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة بكلية البنات جامعة عين شمس علي مدار يومين بالتعاون مع كلية الطب والتمريض وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، أ.د أميرة يوسف عميد كلية البنات وتنسيق أ.د هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د أسماء زعزع وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د هند الهلالي المدير التنفيذي لوحده دعم المرأة ومناهضة العنف.

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف مبادرة صحية وقافلة طبية شاملة للطالبات بكلية البنات وتهدف لتعزيز الوعي الصحي والنفسي لدى الطالبات من خلال الكشف الطبي الشامل، والتوعية الصحية، ودعم الصحة النفسية والإنجابية، والحد من انتشار الأمراض المزمنة، تحسين مستوى الصحة العامة والنفسية للطالبات لبناء جيل واعي بصحته قادر على مواجهة التحديات وذلك علي اليومين.

وتضمنت القافلة إجراء فحوصات طبية شاملة تشمل قياس مستوى السكر في الدم، قياس ضغط الدم، تقييم الصحة العامة وتم إستفادة عدد كبير من الأساتذة والهيئة المعاونه والطالبات والإداريين بواقع " ٤٠٠ مستفيدًا "

وعلي هامش فعاليات القافلة تم عمل العديد من الندوات والورش لنشر وعي الطلبات بأهمية التغذية السليمة وأثرها على الصحة الجسدية والنفسية، النظافة الشخصية والجسمانية، وكيفية تجنب العادات الصحية الخاطئة، والتوعية بالصحة الإنجابية وكيفية الحفاظ عليها، ومناقشة أهمية الفحصات الدورية وكيفية التعامل مع التغيرات الفسيولوجية.

بالإضافة لعمل ندوات حول كيفية التغلب على الضغوط النفسية والتوتر، ودعم الطالبات في مواجهة التحديات المرتبطة ببيئة التعليم والعمل، وتحسين العلاقات الأسرية، وحملات توعية بالأمراض المنتشرة وأساليب الوقاية منها، وتقديم إرشادات لتبني نمط حياة صحي شامل، وعمل متابعة دورية لحالة الطالبات وتقديم استشارات فردية عند الحاجة.