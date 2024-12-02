إجراء تحليل الـDNA لجثة شخص يشتبه في أنه متهم بمذبحة طوخ

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بمركز طوخ، بسحب عينة من دماء أحد الأشخاص، لإجراء تحليل الـDNA، بعدما لقي مصرعه أسفل القطار أمام مول العابد، للتأكد من هويته ووجود صلة قرابة بينه وبين ذويه، الذين تعرفوا عليه وأكدوا أن الجثة لشقيقهم ويدعى "علي.ط.م" والمتهم في واقعة "مذبحة عزبة الصفيح"، الذي تخلص من زوجته وأبناءه الإثنين، وأشعل النيران في منزل والدته التي لقيت مصرعها متأثرة بالحريق وإصابة شقيقه الأصغر بإصابات خطيرة.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ، إلى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام شاب بإشعال النيران في والدته وشقيقه وقتل زوجته وابنيه الاثنين.

رئيس مباحث مركز شرطة طوخ مركز شرطة طوخ قتل زوجته عزبة الصفيح

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