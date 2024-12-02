محافظ مطروح يبحث المشروعات المقترحة لتقديم الخدمات لأهالي التجمعات الصحراوية

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين المشروعات المقترحة لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي التجمعات الصحراوية من خلال جهود المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وشركة إسكندرية الوطنية للتكرير (انريك)، وشركة إسكندرية للبترول، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد المهندسة مها أحمد سمير مدير المسئولية المجتمعية بشركة الإسكندرية للبترول، علاء عافية مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح، أحمد يونس مدير تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، وليد سمير مسئول أول تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، مصطفى نور الدين مدير التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير مدير التعليم المجتمعية بمؤسسة مصر الخير

ورؤساء المديريات والإدارات التنفيذية المعنية بالمحافظة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود المشاركة المجتمعية والحرص على توفير الخدمات للمواطنين في التجمعات الصحراوية خاصة بمدينة برانى في إطار تضافر الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان مع مقترح إمكانية مساهمة الشركات في توفير الخدمات واختيار أكثر التجمعات السكانية احتياجا، وبما يحقق تحسين مستوى معيشة أفضل إنشاء محطة تنقية مياه الآبار بطاقة ٥٠ م٣ أو إنشاء آبار نسو أو خزانات تجميع مياه كبيرة وتطهير الآبار الرومانية، كذلك حصر المنازل المحتاجة لعمل أسقف ومشروعات التمكين الاقتصادي كأبراج الحمام وبطاريات الدواجن وغيرها بما يعمل على تحسين بيئة السكن

كذلك المشاركة في توفير الأدوية للأكثر احتياجا، وتدريب الطلاب على الإسعافات الأولية ومنح شنط إسعافات

بالإضافة إلى إمكانية تطوير المدارس المجتمعية والعمل على إنارتها بالطاقة الشمسية وربط محطة أبو غليلة بالطاقة الشمسية بدلا من الديزل



ورحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالقيام بجولة ميدانية للمناطق المستهدفة والتعرف على احتياجاتها على أرض الواقع مع تذليل كافة العقبات وتيسير توصيل مزيد من الخدمات لأهالي المحافظة.