انطلاق «مبادرة 100 يوم رياضة» بجامعة عين شمس

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتى تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطن من خلال برامج متنوعة تركز على التعليم، والصحة، والرياضة



وتحت رعاية أ.د محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس انطلقت فعاليات «مبادرة ١٠٠ يوم رياضة» لطلاب الجامعة والتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الصحة البدنية والعقلية للطلاب، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية من خلال المشاركة فى الأنشطة الرياضية



وفي سياقه أكد أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، تعتبر خطوة جوهرية نحو تعزيز صحة الطلاب البدنية والعقلية، وتؤكد على أهمية الرياضة كعنصر أساسي في حياة الشباب، مما يسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعي مشيرا إلى إن توفير بيئة رياضية محفزة يعكس التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية، ويعزز من روح التعاون والمنافسة الشريفة بين الطلاب مضيفا أن الجامعة ليست مكانا للدراسة فقط بل هي مكان لتشكيل الشخصيه والهوية للطلاب



يأتي تنظيم المبادرة بجامعة عين شمس من خلال قطاع التعليم والطلاب ادارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب وتستمر خلال شهر ديسمبر الجاري بمهرجان الطلاب للالعاب الترفيهية وتنس الطاولة للطلاب الاصحاء والطلاب من ذوي الهمم وكرة القدم طلبة والكرة الطائرة طلبة وطالبات وكرة الجرس للمكفوفين