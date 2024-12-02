مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه.. حبس إمبراطور الكيف في القطامية

حوادث
الاتجار بالمخدرات
الاتجار بالمخدرات

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عنصر إجرامى لحيازته كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في الاتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 20 كجما تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه تقريبا.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر إدارة العامة لمكافحة المخدرات أجهزة الأمن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية

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