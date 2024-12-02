صيدلة عين شمس تستضيف الندوة التوعوية للتبرع بالدم

فى إطار سلسلة الندوات التوعوية التى تنظمها جامعة عين شمس بالمشاركة مع جمعية "مصر شريان العطاء" لتعزيز المشاركة المجتمعية نحو توفير الدم الآمن لكل محتاج، تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د.غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

استضافت كلية الصيدلة جامعة عين شمس برئاسة أ.د. أمانى أسامة، عميد كلية الصيدلة وتحت إشراف أ.د رولا ميلاد وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الندوة التوعوية للتبرع بالدم للتأكيد على أهمية التبرع بالدم، والمشاركة في حملات التبرع التى تمثل نموذجًا للتكافل الإجتماعى ومساعدة الآخرين. فالتبرع بالدم ليس مجرد عمل إنساني بل هو خدمة مجتمعية عظيمة تُؤجر عليها.

حاضر بالندوة د.محمد محمود أبو جاد، مسؤل برامج سلامة الدم بمكتب منظمة الصحة العالمية مصر

استعرض بداية "مبادرة شريان العطاء " من داخل كلية الطب جامعة عين شمس منذ ٢٥ عامًا لتوعية الطلاب بالتبرع بالدم، حيث أنه لا يوجد مصدر للدم سوى التبرع به من الإنسان، حيث يعتبر نقل الدم ومشتقاته أحد الأساليب العلاجية الحيوية التي لا يمكن توفير الخدمات الصحية الأساسية والمتقدمة دون توفيرها ويحتاج إليها مرضى اللوكيميا وأنيميا البحر المتوسط، ومرضى الهيموفيليا.

وأوضح أن الدم الآمن هو الدم الخالي من الفيروسات، الطفيليات، العقاقير، الكحول، مواد كيماوية أو أي عوامل خارجية مما قد تسبب أية أضرار أو خطورة أو أمراض للشخص الذي ينقل له ذلك الدم، لكل من يحتاجه من الأطفال والكبار من مرضى الأورام، زرع النخاع، الأنيميا، الفشل الكلوى.

تناولت الندوة معايير اختيار المتبرع واستبيان ما قبل التبرع، وناقشت الندوة الحضور فى المعلومات المغلوطة عن التبرع بالدم وتم شرح لهم الفحص الذى يتم قبل التبرع للاطمئنان على صحة المتبرع وكذلك الفحوصات التى تتم للتأكد من سلامة الكيس قبل نقله للمريض، كذلك قدّمت للطلاب شروط التبرع بالدم وخطوات الكشف على المتبرع قبل التبرع وتحاليل ما بعد التبرع بالدم وأيضًا نصائح ما بعد الإنتهاء من التبرع بالدم.

كما عرض شرح تفصيلى لفوائد التبرع بالدم منها تنشيط الدورة الدموية وتعزيز إنتاج خلايا الدم الجديدة والتقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.