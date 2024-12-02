وفد قطري خلال زيارته لـ "مستشفى الناس": نشعر بالفخر لما شاهدناه وما يقدم من خدمات طبية عالمية بالمجان وندعو لدعمه

قلوب أهل قطر معكم..

أجرى وفد من السفارة القطرية بالقاهرة وعدد من أعضاء جمعية قطر الخيرية زيارة إلى مستشفى الناس الخيري لعلاج مرضى القلب والجهاز الهضمي والسكري بالمجان، حيث استقبلهم رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس، أمين الصندوق وعضو مجلس الأمناء بالمستشفى، وحاتم الملا، المدير التنفيذي للمستشفى، ورافقهم الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية بالوزارة، خلال جولتهم بمختلف العيادات وجميع التخصصات وغرف العمليات والمطعم والمغسلة بالمستشفى.



ورحب رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس، أمين الصندوق وعضو مجلس الأمناء بمستشفى الناس، بزيارة الوفد القطري للمستشفى الخيري، واستعرض الجهود العظيمة التي يقدمها المستشفى منذ 5 سنوات، حيث تجرى من 25 إلى 30 ألف عملية جراحية دقيقة ومتخصصة في السنة، مؤكدا أن المستشفى تعالج المرضى أكثر تعقيدا والحالات المحولة من مستشفيات عامة، وأن المستشفى مفتوح لكل الناس مصريين وغير مصريين، حيث استقبلت خلال الفترة الأخيرة بعض الفلسطينيين ودول الخليج، مشيرا إلى أن حلم مؤسسة الجود الخيرية كبير وتسعى دائما إلى تحقيقه.

وعبر نواف الحمادي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في جمعية قطر الخيرية، عن سعادة الوفد القطري بزيارة مستشفى الناس الخيري، الذي يقدم خدمات طبية مجانا، قائلا: تفاجأنا بالعمل المبهر وبمستوى الخدمات المقدمة والنظافة، فالمستشفى مجهز بأفضل الأجهزة وأعلى معايير الجودة، وهذه الزيارة بداية لتعاون مشترك في المستقبل، وأفضل ما يميز المستشفى أنه خيري بالكامل دون أي يدفع المريض أي نسبة من العلاج، ونشاهد العديد من الإنجازات في مصر لما تشهده من قطار التطوير والتنمية خلال السنوات الأخيرة.

وتقدم مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في جمعية قطر الخيرية، بالشكر لرجل الأعمال أيمن ممدوح عباس لما يقدمه من خير وخدمات للمرضى المحتاجين داخل مستشفى الناس، فأنا لست مصري وعندما شاهدت المستشفى وما بها من خدمات طبية شعرت بالفخر وكأنها لنا بالفعل، وأتمنى أن يعطي الكل بنفس المستوى للمحتاجين، وادعو كل الداعمين لمثل هذه المشاريع الخيرية أن يدعموا المستشفى، لأنه يقدم خدمات تمس حاجة الناس بالفعل، والمرضى المتواجدين بالمستشفى غير قادرين على التكفل بمصاريف علاجهم، ومن يكرم الناس ويقدم لهم خدمة 5 نجوم الله يكرمه.

وأكد راشد محمد نعيمي، مدير إدارة تراخيص بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر، أنه أجرى العديد من الزيارات لمستشفيات في دول مختلفة، ولكن مستشفى الناس يفوقهم جميعا في مستوى الخدمات والإدارة والنظافة فهو أعلى من فندق 5 نجوم، والمستشفى متخصص من الدرجة الأولى في إجراء العمليات الجراحية الصعبة بشكل مجاني، وقبل زيارتي لم أتوقع أن يكون المستشفى بهذا الشكل لما يحتويه من تخصصات مختلفة وغرف عمليات بها أحدث الأجهزة الطبية، وأقول لرجل الأعمال أيمن ممدوح عباس: دائما للأمام وقلوب اهل قطر معك لأن الناس للناس.

وطمئن الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، كل المتبرعين لمستشفى الناس الخيري، بأن الوزارة تتابع جميع التبرعات ومصادر الصرف بها والإشراف عليها من أجل الغرض المخصص لعلاج المرضى، وخلاف المستندات نشاهد بأنفسنا مستوى الخدمات المقدمة والتي نفتخر بها جميعا، ونشكر رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس وكل أعضاء مؤسسة الجود الخيرية وكافة العاملين في مستشفى الناس على جهودهم وعملهم العظيم، فمستشفى الناس أحد قلاع مؤسسات العمل الأهلي الرائد في المجال الطبي بمصر والشرق الأوسط، فالمستشفى نموذج يحتذى به في تقديم الخدمات الطبية بالمجان دون تمييز بجودة عالية في كل المستويات الطبية والتمريض والإقامة والبحث العلمي، فشرف لنا أن يكون مستشفى الناس عنوان رائع لمؤسسات العمل الأهلي المصري، والتي تمثل الذراع الأيمن لوزارة التضامن الاجتماعي لتقديم خدمة تليق بكرامة المواطن المصري.