التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في القبض على الممثل الشاب بحوزته هيروين بالطالبية

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الممثل المضبوط
الممثل المضبوط

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع ممثل شاب ويدعى "هيثم.م" بعدما ضبط بحوزته هيروين داخل شقته في الطالبية.

وكشفت التحريات، أنه أثناء ضبط الممثل الشاب كان بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" دولارات، و500 ريال سعودي، بالاضافة إلى مخدر الهيروين.

أقوال ممثل شاب

وكشفت التحقيقات، أن الممثل مطلوب لتنفيذ حكم قضائي سابق، فيما انكر حيازته للهيروين،"مش بتوعي".

القبض على الممثل

تمكنت الأجهزة الامنية، القبض على ممثل شاب ويدعى "هيثم.م" مطلوب ضبطه على ذمة قضية مخدرات بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وافادت التحريات، أن المثل صادر ضده أحكام قضائية

بالعرض على العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركةاستهدفت مسكن الممثل، وأمكن ضبطه وبحيازته تذاكر هيروين واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.

أحكام قضائية القبض على ممثل شاب تنفيذ حكم قضائي شرطة الطالبية قسم شرطة الطالبية عملات أجنبية مخدر الهيروين

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