العرض المسرحي "SALE" يجوب الجامعات المصرية لنشر الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات

في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والتعاطي، التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في قطاع الأنشطة الطلابية، شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، إطلاقًا متميزًا للعرض المسرحي الهادف.

وانطلقت الفاعلية في إطار تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

حيث استضافت جامعة السويس انطلاق العرض المسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحت رئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والذي يهدف بشكل أساسي إلى توعية الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات وسبل مكافحتها.

يحمل العرض المسرحي عنوان "SALE"، ويستهدف الجامعات المصرية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة. يسعى العرض إلى تفنيد الاعتقادات الخاطئة التي يروجها البعض عن المخدرات، مثل كونها تساعد على تنشيط الذاكرة أو نسيان الهموم والمشكلات، وذلك من خلال عرض مسرحي بطولة الفنان الشاب سامح حسين.

وحضر العرض الدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ولفيف من طلاب الجامعات بإقليم القناة.

يجوب العرض المسرحي الجامعات المصرية بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في جولة شاملة تستهدف نشر الوعي بين الشباب الجامعي.

لاقى العرض تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، لما يحمله بشكل أساسي من توعية الشباب وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي والإدمان بأسلوب فني جذاب وجريء. تقوم فكرة العرض على استعراض رحلة التعاطي والخسائر المدمرة التي يتعرض لها الشخص المدمن خلال مراحل السقوط، مظهرًا فقدانه للشخصيات المهمة في حياته وتفكك مقومات حياته الاجتماعية والمادية.

كما يسلط العرض المسرحي الضوء على أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، مع التركيز على تصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات. والهدف الأسمى هو نشر الوعي بين الطلاب بخطورة التعاطي وحمايتهم من الانزلاق في متاهات الإدمان.

أكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية أهمية هذه المبادرة في تحصين الشباب فكريًا وثقافيًا، والتى تأتى فى سياق حرص وزارة التعليم العالي على بناء الوعي وتعزيز القيم الإيجابية في حياة الطلاب.

وأشار الدكتور همام إلى أننا نسعى من خلال هذا العرض المسرحي إلى تمكين طلابنا من إدراك حقيقة المخدرات وكيفية مكافحتها، وحمايتهم من الانزلاق في متاهات الإدمان والتعاطي". وأضاف: "يلعب قطاع الأنشطة الطلابية دورًا محوريًا في تعزيز كل ما يسهم في بناء الوعي، من خلال برامج توعوية متكاملة تستهدف حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية". وشدد على أن المبادرة تهدف إلى "بناء الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة بأسلوب فني جذاب ومؤثر"، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير كل السبل لتوعية الشباب وحمايتهم من مخاطر المخدرات، وغيرها من المخاطر المدمرة لحياته.