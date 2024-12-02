تاريخ بدء إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس.. تقويم الامتحانات والإجازات الرسمية

كثرت عمليات البحث عبر محركات البحث عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 في المدارس والجامعات، تزامنًا مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025.

موعد امتحانات نصف العام 2025-2024 للصف الثالث الإعدادي وصفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 11 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 في المدارس

حددت الخريطة الزمنية موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025، حيث تبدأ في يوم 25 يناير 2025، على أن تستمر لأسبوعين، وينطلق الترم الثاني في 8 فبراير 2025 بالمدارس.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في المدارس

وتبدأ امتحانات نهاية العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في يوم 24 مايو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025.

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025؟

من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025-2024 في يوم 14 يونيو 2025.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للجامعات

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 - صورة أرشيفية

حددت الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 للكليات والمعاهد العليا؛ حيث تبدأ في يوم 4 يناير 2025، حسب طبيعة الدراسة في كل معهد وكلية وتنتهي في 25 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 للجامعات

وتبدأ إجازة نصف العام في الجامعات 2025، اعتبارًا من السبت الموافق 25 يناير 2025.

موعد امتحانات نهاية السنة 2025 للجامعات

ينطلق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمعاهد العليا بدءًا من 8 فبراير المقبل، وينتهي في يوم 29 مايو 2025 لتنطلق امتحانات الترم الثاني 2025 في شهر يونيو، وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.