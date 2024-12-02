مصرع 4 عناصر إجرامية وإصابة ضابطي شرطة أثناء تبادل إطلاق النيران في القليوبية

لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، من متجرى المواد المخدرة، بالقليوبية مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران وإصابة ضابطى شرطة.

فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بؤرة إجرامية تضم (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مطلوب ضبطهم فى قضايا "قتل – سرقة بالإكراه – مخدرات – شروع فى قتل"، ومحكوم على 2 منهم بالسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد") بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية.

تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام والأمن المركزى"، وتبادلا إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعهم وإصابة ضابطى شرطة من قوة "قطاع الأمن المركزى"، وضٌبط بحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" – 4 قطع أسلحة نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.