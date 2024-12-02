اجتماع تشاوري عربي على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة (صور)

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع العربي التشاوري

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، اجتماعا تشاوريا مع رؤساء ووزراء خارجية ووزراء دولة كل من فلسطين والعراق والأردن والبحرين ولبنان وقطر والإمارات وتونس وموريتانيا والسعودية والكويت وسلطنة عمان، وممثلي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وذلك على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

بحث المسئولون العرب أبرز المستجدات الاقليمية وبالأخص الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية خفض التصعيد والعمل على استعادة الهدوء في المنطقة من خلال التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز ودعم دخول ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضم الضفة الغربية وتهجير أهالي غزة من أراضيهم.

اجتماع  تشاوري عربي على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري

كما تناول الاجتماع التطورات على الساحة اللبنانية، وكذلك الأوضاع في سوريا، والتطلع  لأن يمثل وقف إطلاق النار في لبنان بداية لاستعادة الهدوء والاستقرار، والاستمرار في التنسيق والتشاور من أجل تفادي المخاطر التي تواجهها المنطقة، وبما يسهم في استعادة السلم والأمن الإقليميين.

أخبار مصر وزارة الخارجية فلسطين العراق الاردن البحرين لبنان قطر الإمارات تونس موريتانيا السعودية الكويت سلطنة عمان ممثلي الجامعة العربية منظمة التعاون الإسلامي

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