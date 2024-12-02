تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة مسنة لسرقة قرطها الذهبى فى الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمه "و.أ" 55سنة، في اتهامه بإنهاء حياة مسنه وسرقته، وذلك بقرية كفر عبود التابعة مركز ابشواي، بمحافظة الفيوم، لجلسة الثامن من يناير من العام القادم، وذلك للمرافعة وسماع أقول الشهود.



ترجع وقائع القضية إلى اليوم الأخير من شهر أبريل الماضى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور قسم شرطة أبشواى بعثور أحد المزارعين على جثة أعضاء بشرية داخل حقله بقرية كفر عبود التابع للوحدة المحلية لقرية أبو كساه، التابعة لمركز ابشواى.



انتقل لموقع الحادث اللواء محمود مفتاح، مساعد مدير أمن الفيوم لقطاع غرب الفيوم، وأشرف على نقل أشلاء السيدة لمشرحة مستشفى أبشواى المركزى.



انطلق فريق من البحث الجنائى يقوده العميد أحمد خيرى رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة والعميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، العميد حسن عبد الغفار رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، وضم المقدم أنور المصري رئيس مباحث قسم شرطة مركز أبشواى، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم.

وتبين أن الأشلاء لسيدة مسنة تدعى عائشة محمد صاوى 65 عامًا - ربة منزل، مقيمة بكفر عبود مركز أبشواى وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام.



وكشفت تحريات مباحث المركز، أن وراء مقتل السيدة المسنه عائشة، سيدة تدعى وفاء أحمد صابر، 55 عاما، ربة منزل.



وأضافت التحريات، أن المتهمة اقتحمت منزل المجنى عليها ليلا وسحبتها إلى إحدى حجرات المنزل، ثم قامت بطعنها بسكين، ثم أحضرت ساطور وقامت بتقطيعها إربا، وألقت بأجزاء جسدها فى الحقول القريبة من القرية، ظنا منها أن الحيوانات الضالة التهمت جسد السيدة العجوز وإخفاء الجريمة من أجل سرقة قرطها الذهبى لمرورها بضائقة مالية.

جرى القبض على المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي أقرت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جرى استمرار حبسها على ذمة القضية.