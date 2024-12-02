"كتائب القسام" تستهدف آليات إسرئيلية متوغلة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يوم الاثنين مقطع فيديو وثق استهداف آليات إسرئيلية توغلت في منطقة الصفطاوي غرب جباليا شمال غزة.

ووثقت المشاهد انفجار عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية وإصابتها بشكل واضح.

كما استهدفت "القسام" أيضا دبابة من طراز "ميركافا" بعد تمكن أحد عناصر الكتائب من توصيل الأسلاك الكهربائية إلى العبوة المزروعة في طريق الآليات.

وفجر الاثنين شنت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا استهدف منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

وفي 5 أكتوبر الماضي اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وفي المقابل يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

ووصف الأهالي الحياة في شمال قطاع غزة بأنها أشبه بـ "فيلم رعب حقيقي" مع تواصل القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع المحاصر.