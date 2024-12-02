تشكيل النصر السعودي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره السد القطري بعد قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة النصر السعودي ضد السد القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر السعودي ضد السد القطري مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها علي سعيد الكعبي وخليل البلوشي وحاتم بطيشة وعبدالله الحربي وحازم عبدالسلام وحسام الوائلي.

تشكيل النصر أمام السد

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، لابورت، لاجامي، النجدي.

خط الوسط: الخيبري، بروزوفيتش، غريب.

خط الهجوم: جابرييل، ماني، تاليسكا.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد السد القطري

قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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