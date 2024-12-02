وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائب وزير خارجية استراليا (صور)

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، "تيم واتس" نائب وزير خارجية استراليا، وذلك على هامش مشاركة الأخير في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

تناول اللقاء مُختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وأستراليا، حيث أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية استراليا



وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، حيث أشار السيد وزير الخارجية لوجود آفاق عديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال، لا سيما في قطاعات التعدين والهيدروجين الأخضر والزراعة والطاقة وغيرها من القطاعات التي تحتل أولوية متقدمة لدي الجانب المصري.

وحول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تبادل السيد وزير الخارجية الرؤي والتقييمات مع المسئول الأسترالي حيال آخر مستجدات الأزمة الراهنة في غزة.

وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية استراليا

كما شدد الوزير، على أن مصر تؤكد على الأهمية القصوى للوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، مشيرًا إلى أن استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غير مقبول، ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في مواجهة الأزمة.