تعليم الفيوم تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة التلميذ المثالي

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الفائزين
الفائزين

نظم توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مسابقة التلميذ المثالي بالمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب، عريق وكيل المديرية، وهشام أبو عوف، مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، وعبدالنبي مصطفى كمال، موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية، وأميرة حسين مسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية،مسابقة التلميذ المثالى والتلميذه المثالية على مستوى المحافظة (المرحلة الابتدائية).

حيث تم تنظيم المسابقة، على مستوى الإدارات التعليمية، والمدارس على مستوى المحافظة، وتم تصعيد 7 تلاميذ مثاليين، و7 تلميذات مثاليات، على مستوى المديرية متميزين بالتفوق الدراسي لعام 2024 / 2025، والثقة بالنفس، ولديهم ثقافة عامة بالمعلومات العامة، والأحداث الجارية، ومواهب متنوعة بين الرسم، والإنشاد الديني، والشعر، والإلقاء، والغناء، والتميز التكنولوجي، وحسن استخدام الذكاء الاصطناعي.

التقى "قبيصي"، بالطلاب وناقشهم في الجانب المعرفي والثقافي، ومدى معرفتهم بمبادرة "الفيوم تتحدث" وتفعيلها بالمدارس، وتحدث التلاميذ عن أهداف المبادرة، والأنشطة التي تم تنفيذها في المبادرة بمدارسهم، وكذلك مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

وجه، وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشرف على مسابقة التلميذ المثالي بالتربية الاجتماعية، والاتحادات الطلابية بالمديرية، والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

وتم إعلان الفائزين فى المسابقة

ـ مسابقة التلميذة المثالية 
فازت التلميذة سارة أحمد إسماعيل محمد – مدرسة الفيوم الجديدة الرسمية للغات – إدارة شرق الفيوم التعليمية، التلميذة أسيل محمد السيد – مدرسة التوفيق "سميرة غبور" إدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الأول على مستوى المحافظة، كما فازت التلميذة سامية أبوالعز شعبان – مدرسة بنات العجميين – إدارة أبشواي التعليمية، بالمركز الثاني على مستوى المحافظة.

ـ مسابقة التلميذ المثالى
فاز التلميذ هادى محمد أحمد محمد سليمان – مدرسة المستقبل – إدارة طامية التعليمية، والتلميذ مصطفى أحمد محمود – مدرسة محمد معبد الابتدائية بشرق الفيوم، بالمركز الأول على مستوى المحافظة، كما فاز التلميذ محمد أحمد قرني – المدرسة الإسلامية الابتدائية الخاصة – إدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الثاني على مستوى المحافظة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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