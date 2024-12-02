ضبط شخص أطلق النار على شقيقه بتحريض من والدته فى بورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد القبض علي المتهم م ا ا ا، وذلك بتهمة إطلاق النار على شقيقه، وإحداث إصابته.

وتلقي اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغا بالحادث، ووجه بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل مدير المباحث، وتمكن الفريق من فك لغز الواقعة.

حيث تبين قيام المتهم م ا ا ا باطلاق النار علي شقيقه ا وذلك لوجود نزاع فيما بينهما علي وحدة سكنية تقيم بها والدتهم، وتم ضبط المتهم والسلاح الناري الطبنجة، وتم ضبط الأم، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق استكمال الاجراءات.

وأمرت جهات التحقيق بحبس الأم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وجارٍ استكمال اجراءات التحقيق.