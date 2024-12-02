ضبط شخص أطلق النار على شقيقه بتحريض من والدته فى بورسعيد

محافظات
الأجهزة الأمنية تضبط
الأجهزة الأمنية تضبط شخص أطلق النيران علي شقيقه بتحريض من أم

ألقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد القبض علي المتهم م ا ا ا، وذلك بتهمة إطلاق النار على شقيقه، وإحداث إصابته.

وتلقي اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغا بالحادث، ووجه بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل مدير المباحث، وتمكن الفريق من فك لغز الواقعة.

حيث تبين قيام المتهم م ا ا ا باطلاق النار علي شقيقه ا وذلك لوجود نزاع فيما بينهما علي وحدة سكنية تقيم بها والدتهم، وتم ضبط المتهم والسلاح الناري الطبنجة، وتم ضبط الأم، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق استكمال الاجراءات.

وأمرت جهات التحقيق بحبس الأم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وجارٍ استكمال اجراءات التحقيق.

استكمال الأجر إجراءات التحقيق أطلق النيران القبض على المتهم بحث جنائى د وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

خبيرة الفلك وفاء حامد: تحركات عطارد قد تؤثر على تركيز الأفراد وزيادة الحوادث

زيزو يزيد من جراح غزل المحلة ويحرز الهدف الثالث للزمالك

سيدات الزمالك للطائرة يحققن فوزًا ساحقًا على المقاولون العرب في الدوري الممتاز

لماذا تهتم مصر بما يحدث في سوريا؟.. إبراهيم عيسى يُجيب

وزير الخارجية يلتقي وزير سنغافورة الثاني للتعليم والشئون الخارجية (صور)

رأسية حسام عبدالمجيد تكتب الهدف الرابع للزمالك في شباك غزل المحلة

"الهوى سلطان" يتصدر قمة شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية