أول تعليق من لقاء سويدان بعد تكريمها في ملتقى التميز والابداع

على هامش فعاليات ملتقى التميز والابداع العربي تم تكريم الفنانة لقاء سويدان عن دورها في مسلسل الوصفة السحرية الذي تم عرضه في شهر يونيو الماضي لهذا العام الحالي، ويستعرض لكم موقع الفجر الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

أول تعليق من لقاء سويدان بعد تكريمها في ملتقى التميز والابداع



وشاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور أثناء تكرميها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائلةً:

"تكريمي من ملتقى التميز والابداع العربي عن مسلسل الوصفة السحرية الحمدلله".

منشور لقاء سويدان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



قصة مسلسل الوصفة السحرية

تدور القصة حول مجموعة من الزوجات اللاتي يعانين من مشاكل في حياتهن الزوجية، حيث يكتشفن كتابًا عن العلاقات الزوجية يعكس الواقع الذي يعشن فيه بشكل مفصل، ويدفعهن الكتاب إلى اتخاذ قرارات جذرية تغير مسار حياتهن تمامًا، مما ينعكس على جميع من حولهن ويؤثر على علاقاتهن.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية



جدير بالذكر أن مسلسل الوصفة السحرية يشارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة شيري عادل، إسلام جمال، عمر الشناوي، هيدي كرم، سلوى محمد علي، بسمة داوود، كارولين عزمي خليل، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تاليف هاني سرحان، وإخراج خيري سالم.