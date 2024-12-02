فوز المقاولون العرب والداخلية والقناة ومنتخب السويس بجولة مثيرة بدوري المحترفين

واصل فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي عروض القوية بالفوزعلى فريق أسوان بقيادة حسام عبد العال بهدفين نظيفين بختام الاسبوع العاشر لدوري المحترفين.

سجله هدفي الذئاب فاروقا نور الدين من ركلة جزاء في الشوط الأول وعبد الرحمن أكمل في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



- فوز القناة بقيادة أحمد العجوز على فريق أبو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه بهدفين مقابل هدف حيث تقدم ابو قير بهدف محمد مجدي في الدقيقة 10.

وتعادل القناة من خلال لاعبه وهدافه مصطفي سلطان في الدقيقة 18.

واضاف هاني شلاطة الهدف الثاني للقناة في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول.

- فوز فريق الداخلية بقيادة أمير عزمي مجاهد على فريق لافيينا بقيادة حسين شكري بثلاثية مقابل هدفين.





تقدم المتولي محمود بالهدف الأول للداخلية وأضاف محمود صقر الهدف الثاني بينما سجل اديدامولا الهدف الأول لافيينا قبل ختام الشوط الأول.



وأضاف حازم مرسي الهدف الثاني لافيينا بالشوط الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة تمكن عمر صلاح من تحقيق الفوز للداخلية.

- فوز فريق منتخب السويس بقيادة علاء منير على فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم بثلاثية مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم ديروط بهدف سجله محمود عجيب.

وإدرك يوسف ببيو هدفين السويس بالشوط الثاني

وأضاف عوض تهامي الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

- تعادل فريق راية بقيادة أشرف توفيق مع فريق بترول اسيوط بقيادة سعيد صبحي سلبيًا.

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الترتيب

1- المقاولون العرب 23 نقطة

2- وادي دجلة 20 نقطة

3- المصرية للاتصالات 18 نقطة

4- ابو قير للاسمده 17 نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة

6- القناة 16 نقطة

7- بروكسي 16 نقطة

8- البترول 14 نقطة

9- اسوان 13 نقطة

10- الترسانة 13 نقطة

11- منتخب السويس13 نقطة

12- طنطا 12 نقطة

13- بلدية المحلة 11 نقطة

14- الداخلية 11 نقطة

15- السكة الحديد 9 نقاط

16- سبورتنج 9 نقاط

17- راية 9 نقاط

18- ديروط 8 نقاط

19- لافيينا 8 نقاط

20- المنصورة 3 نقاط