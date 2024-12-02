القنصل العام بالمملكة المتحدة يلتقى بالمجلس المصرى فى بريطانيا

استضاف القنصل المصري في لندن السفير محمد أبوالخير المجلس المصري بالمملكة المتحدة بمقرإقامته يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 على مائدة عشاء.



وحضر كل من المستشار خالد آنس من القنصلية المصرية، والدكتور/ إسماعيل غيتة المنسق العام للمجلس جمعية الجالية المصرية باسكتلندا، وعبدالله هلال عن رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، ومجدي عباس عن جمعية إتحاد الجالية المصرية، ود. ضياء الدين كامل عن جمعية الأطباء المصريين بريطانيا، د. هاني شعيب الملتقي الثقافي المصري العربي، ود/ محمود عبد الدايم، رئيس الجالية المصرية في ويلز.



ورحب القنصل بالمجلس معربًا عن أهميةعقد هذه اللقاءات والتي تتم بشكل ربع سنوي بين القنصلية المصرية والمجلس المصري على مدار العام.

وأشار أبو الخير إلى حرص الدولة على رعاية شؤون أبنائها المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم الغالي.

وتتطرق القنصل إلى شرح سريع لأنواع الخدمات التي تقدمها القنصلية، والجهود المبذولة من أجل تحسين تقديم هذه الخدمات مع تطوير مبنى القنصلية في جميع جوانبه.

وأشار إلى أهمية تعزيز وقدرة القنصلية المصرية على التفاعل البناء مع أبناء الجالية المصرية في المرحلة القادمة بعد التطورات الشاملة في تنظيم وتطوير إجراءات العمل الجماعي البناء في القنصلية المصرية.

كما تقدم الدكتور غيتة المنسق العام للمجلس بالمقترحات والتوصيات المجلس والتى يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في تسهيل الخدمات المقدمة من القنصلية في إطار التواصل المستمر والتعاون الدائم بين القنصلية المصرية وأبناء الجالية المصرية بالمملكة المتحدة.

ورحب القنصل بالإقتراحات المقدمة من المجلس مؤكدًا استعداد القنصلية المصرية على التفاعل البناء مع المجلس من خلال الموقع الإلكتروني والواتساب الخاص بالمجلس.



وفي نهاية اللقاء أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم على اهتمام الدولة بأبناء الوطن بالخارج وتقديرهم للقنصل محمد أبو الخير على إتاحة فرصة اللقاء واهتمامه بالتواصل مع أبناء الجالية ومتابعة شؤونهم بالمملكة المتحدة.