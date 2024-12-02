سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 2/12/2024

حقق سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 2/12/2024، في ختام معظم البنوك ثباتا طفيفًا؛ وعلى الرغم من التراجع العام، كما بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في ميد بنك، إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.26 للبيع

متوسط أسعارالريال والعملات العربية مقابل الجنيه المصري:

الريال السعودي: سجل 13.18 جنيه للشراء و13.22 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: سجل 161.01 جنيه للشراء و161.56 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: سجل 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): ثبت سعر الدولار عند 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر الدولار عند 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: ظل السعر ثابتًا عند 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات في البنوك اليوم ٢ ديسمبر

الدو(لار الأمريكي:

سعر الشراء: 48.80 جنيه

سعر البيع: 48.35 جنيه



اليورو الأوروبي:

سعر الشراء: 52.90 جنيه

سعر البيع: 52.40 جنيه



الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 159.30 جنيه

سعر البيع: 157.70 جنيه



الريال السعودي:

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 12.80 جنيه



الريال العماني:

سعر الشراء: 126.80 جنيه

سعر البيع: 125.60 جنيه



الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 13.30 جنيه

سعر البيع: 13.16 جنيه

متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات اليوم، بعد ارتفاعه في اليوم السابق. إليكم أسعار الدولار في البنوك المختلفة:

أسعار الدولار في البنوك



بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه



بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك الأهلي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك مصر:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه

سعر اليورو في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 52.74 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 52.74 جنيه للشراء، و53.24 للبيع

متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري: