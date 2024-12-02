إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس.. مواعيد دقيقة للامتحانات والعطلات الرسمية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، موعد اختبارات نصف العام الدراسي وذلك لصفوف النقل والشهادة الإعدادية لعام 2025، حيث تبدأ الامتحانات في يوم 11 يناير المقبل، علي أن تستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر، وقد أوضحت الوزارة أنه يتم البدء فى العمل علي تقييم طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير علي أن تستمر حتى يوم 23 من نفس الشهر، وسوف نوضح لكم تفاصيل هامة عن موعد امتحانات منتصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 وموعد إجازة نصف العام 2025.

موعد امتحانات منتصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم والتعليم الفني في مصر، عن موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسي 2025، التي سوف تبدأ في يوم 25 يناير 2025 وتستمر الاختبارات مدة أسبوعين حيث تنتهي في يوم الخميس الذي يوافق يوم 6 فبراير 2025.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

أوضحت الوزارة بأنه تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لجميع الطلاب والطالبات من صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بداية من يوم السبت الذي يوافق يوم 25 يناير من عام 20205، وتمتد الإجازة لمدة أسبوعين، إلى أن تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2025 في يوم الخميس الذي يوافق يوم 6 فبراير.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2025

تم التوضيح من جانب الوزارة بأنه يبدأ الفصل الدراسي الثاني في كافة المدارس في جميع محافظات مصر في يوم 8 فبراير 2025.

نظام البوكليت للشهادة الإعدادية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرارها بالعمل علي تعميم تطبيق نظام البوكليت في اختبارات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول 2025 بكافة محافظات الجمهورية وذلك طبقًا لظروف كل مديرية بكافة محافظات الجمهورية، وقد أضافت أن نظام البوكليت، في امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 يتضمن دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة من خلال كراسة واحدة.

ضوابط اختبارات الشهادة الإعدادية 2025

كشفت الوزارة عن التزام المديريات التعليمية بما يلي