مواجهات قوية للقومي وبهتيم وبطا بالقسم الثالث

مواجهات قوية للقومي وبهتيم وبطا بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق الثلاثاء، في الثانية والنصف عصرا، مباريات الاسبوع الثامن للمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث يستضيف طوخ صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط فريق بطا صاحب المركز التاسع برصيد 7 نقاط، في قمة القليوبية.

ويستضيف المرج صاحب المركز الخامس برصيد 11 نقطة فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

ويخرج القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة لملاقاة رع صاحب المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

و يخرج هليوبوليس صاحب المركز العاشر برصيد 7 نقاط لملاقاة القومي صاحب المركز الأخير دون نقاط.

بينما يستضيف سبورتنج كاسل صاحب المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فريق النصر للتصدير صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

ويخرج ليفيلز صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط لملاقاة قها صاحب المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

ويستضيف مدينة نصر صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة فريق الطيران صاحب المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

و يستضيف قليوب صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة فريق اسكو صاحب المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 13 نقطة
2- قليوب 13 نقطة 
3- مدينة نصر 12 نقطة
4- رع 11 نقطة
5- المرج 11 نقطة 
6- ليفيلز 10 نقاط
7- طوخ 8 نقاط
8- المطرية 8 نقاط
9- بطا 7 نقاط 
10- هليوبوليس 7 نقاط 
11- الطيران 6 نقاط 
12- اسكو 5 نقاط
13- بهتيم 5 نقاط
14- قها 5 نقاط 
15- سبورتنج كاسل 4 نقاط
16- النصر للتصدير نقطة واحدة
17- القومي دون نقاط

القومي القسم الثالق القسم الثالث طوخ بطا المرج
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