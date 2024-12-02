سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه داخل البنوك بتعاملات اليوم الاثنين

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين 2/12/2024 ؛ وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو نحو 13.20 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو نحو 13.20 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.19 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصرخلال تعاملات اليوم الاثنين

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 13.19 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 13.19 جنيه للشراء 13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 13.19 للشراء و13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي ببنك قطر الوطني

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني نحو 13.17 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد نحو 12.94 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.

متوسط أسعار الدرهم والعملات العربية مقابل الجنيه المصري:

الريال السعودي: سجل 13.18 جنيه للشراء و13.22 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: سجل 161.01 جنيه للشراء و161.56 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: سجل 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): ثبت سعر الدولار عند 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر الدولار عند 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: ظل السعر ثابتًا عند 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات في البنوك اليوم ٢ ديسمبر

الدو(لار الأمريكي:

سعر الشراء: 48.80 جنيه

سعر البيع: 48.35 جنيه



اليورو الأوروبي:

سعر الشراء: 52.90 جنيه

سعر البيع: 52.40 جنيه



الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 159.30 جنيه

سعر البيع: 157.70 جنيه



الريال السعودي:

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 12.80 جنيه



الريال العماني:

سعر الشراء: 126.80 جنيه

سعر البيع: 125.60 جنيه



الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 13.30 جنيه

سعر البيع: 13.16 جنيه

متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات اليوم، بعد ارتفاعه في اليوم السابق. إليكم أسعار الدولار في البنوك المختلفة:

أسعار الدولار في البنوك



بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه



بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك الأهلي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك مصر:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه

سعر اليورو في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 52.74 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 52.74 جنيه للشراء، و53.24 للبيع

متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي: سجل 49.52 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

اليورو: سجل 52.24 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: سجل 62.71 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع.

الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.