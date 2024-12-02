وزير الخارجية يلتقي نظيره الكولومبي (تفاصيل)

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وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الكولومبي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، "لويس جيلبرتو موريو" وزير خارجية كولومبيا، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

تناول الوزيران ضرورة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، وأهمية تضافر الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل، مشيدا بموقف كولومبيا المشرف من القضية الفلسطينية.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الكولومبي


كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الأوضاع في السودان والشرق الأوسط، وضرورة وقف التصعيد في المنطقة.

كما شدد الوزيران على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وكولومبيا، وتوسيع نطاق التعاون القائم ليشمل مجالات أخرى مثل الطاقة والزراعة، خاصة في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الزيارات رفيعة المستوي بين البلدين وآخرها الزيارة التي قامت بها السيدة الأولى لكولومبيا "فيرونيكا ألكوسير" إلى مصر في نوفمبر الماضى.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الكولومبي
بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزير خارجية كولومبيا غزة
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