أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين

حققت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين ٢ ديسمبر ٢٠٢٤، تباينا ملحوظًا.

ويبحث الكثير من المواطنين، وخاصة المستثمرين ورجال الأعمال وشركات الاستيراد والتصدير، عن أسعار صرف العملات في البنك المركزي والأسواق الموازية أي تذبذب في أسعار العملات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تجارتهم وأعمالهم.

متوسط أسعار العملات في البنوك اليوم ٢ ديسمبر

الدو(لار الأمريكي:

سعر الشراء: 48.80 جنيه

سعر البيع: 48.35 جنيه



اليورو الأوروبي:

سعر الشراء: 52.90 جنيه

سعر البيع: 52.40 جنيه



الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 159.30 جنيه

سعر البيع: 157.70 جنيه



الريال السعودي:

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 12.80 جنيه



الريال العماني:

سعر الشراء: 126.80 جنيه

سعر البيع: 125.60 جنيه



الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 13.30 جنيه

سعر البيع: 13.16 جنيه

أسعار الدولار في البنوك



بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه



بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك الأهلي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك مصر:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه

سعر اليورو في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 52.74 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 52.74 جنيه للشراء، و53.24 للبيع

متوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي: سجل 49.52 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

اليورو: سجل 52.24 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: سجل 62.71 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع.

الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد نحو 12.94 جنيه للشراء 13.24 جنيه للبيع.