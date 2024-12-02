انقطاع الاتصالات والإنترنت في بعض مناطق حلب بسبب فصل المسلحين لأبراج الاتصالات

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت مراسلة RT بانقطاع شبكة الاتصال والانترنت في بعض المناطق بمدينة حلب بعد فصل المسلحين أبراج الاتصالات وإخراجها عن الخدمة في مناطق عدة.

وقدمت شركات الاتصال السورية "سيريتيل" و"أم تي ان" في وقت سابق من اليوم باقات وعروض مجانية للمدنيين في حلب للبقاء على اتصال.

ويأتي ذلك على خلفية هجمات للجماعت المسلحة، وسيطرتها على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".

انقطاع الاتصالات والإنترنت ابراج الاتصالات مدينة حلب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

نتيجة وملخص مباراة الوصل والريان في دوري أبطال آسيا

مدير الكرة بالفيوم: قرار اتحاد الكرة " كارثة " ونريد حقنا ببطولة كأس مصر

الأهلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا

الخطيب يعتذر عن حضور قرعة مونديال الأندية بسبب وعكة صحية

بتوقيع أحمد المالكي.. رامي جمال يطرح أغنية “ولا بفتكرك” فيديو

نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

غدا.. محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة زوجة خالد يوسف