الجيش الإسرائيلي يشن غارات على لبنان

عربي ودولي
قصف لبنان - أرشيفية
قصف لبنان - أرشيفية

قالت مراسلة RT مساء يوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي شن غارات وقصفا مدفعيا على لبنان.

وأفادت المراسلة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على تلة برغز في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، واستهدف مارون الراس في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وذكرت أن غارة إسرائيلية استهدفت أيضا بلدة يارون جنوب لبنان.

وأشارت المراسلة إلى أن الغارات تزامنت مع قصف مدفعي على راشيا الفخار والخيام وسهل مرجعيون جنوب لبنان.

وتجددت الغارات الإسرائيلية عقب استهداف حزب الله موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية كرد دفاعي أولي تحذيري على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف النار.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله شن هجمات على إسرائيل منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت إسرائيل الاثنين أن حزب الله أطلق قذائف صاروخية على الشمال.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن حزب الله "أطلق قذيفتين صاروخيتين باتجاه منطقة جبل دوف في شمال إسرائيل، وقد سقطا في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".

 

 

الجيش الإسرائيلى الغارات الاسرائيلية استهداف حزب الله جنوب لبنان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

نتيجة وملخص مباراة الوصل والريان في دوري أبطال آسيا

مدير الكرة بالفيوم: قرار اتحاد الكرة " كارثة " ونريد حقنا ببطولة كأس مصر

الأهلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا

الخطيب يعتذر عن حضور قرعة مونديال الأندية بسبب وعكة صحية

بتوقيع أحمد المالكي.. رامي جمال يطرح أغنية “ولا بفتكرك” فيديو

نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

غدا.. محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة زوجة خالد يوسف