نائب محافظ الجيزة تتفقد أعمال الرصف بالمرحلة الأخيرة لروضة السودان بالدقي

قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة بجولة تفقدية اليوم الإثنين لمتابعة أعمال الرصف والإنارة بالمرحلة الرابعة لمساكن روضة السودان.

وذلك تنفيذا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى روضة السودان.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الجولة التفقدية جاءت للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمرافق والمنشأت الخدمية بالمشروع، بالإضافة لإنتظام العمل بالمرافق الخدمية ووحدات التدريب وإعادة التأهيل المتوفرة بالمشروع.

وأضافت نائب المحافظ أن الهدف من مشروع روضة السودان لم يقتصر على توفير مسكن لائق فقط وإنما مجتمع متكامل يمكن أصحابها من الإندماج بمحيطهم من خلال توفير مسكن حضارى وتغطيته بمختلف الخدمات اللائقة بمعيشة المواطنين من أبناء المحافظة وفق ما يتماشى مع رؤية الدولة ٢٠٣٠م.

كما حرصت نائب المحافظ على متابعة نسب التنفيذ في أعمال تجهيز المبنى الخدمى لتقديم خدماته للمواطنين.

رافق نائب المحافظ الأستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ورضوى حامد وكيل مديرية الاسكان بالجيزة.

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