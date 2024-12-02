رفع الحد الأدنى للمعاشات.. تفاصيل القرار الجديد من التأمينات الاجتماعية وتأثيره على المتقاعدين

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

رفع الحد الأدنى للمعاشات.. تفاصيل القرار الجديد من التأمينات الاجتماعية وتأثيره على المتقاعدين، قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات في مصر جاء ضمن جهود الدولة لتحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية. تم الإعلان عن القرار من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفيما يلي أهم تفاصيله:

القيمة الجديدة للحد الأدنى للمعاشات:

  • القيمة السابقة: 1300 جنيه.
  • القيمة الجديدة: 1495 جنيه.
  • يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 يناير 2025.

 

السياق القانوني:

  • القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى:
    • تعزيز الحماية الاجتماعية.
    • تحسين مستويات المعيشة لأصحاب المعاشات بشكل مستدام.
    • ربط زيادة المعاشات بزيادات الأجور التأمينية.

 

أسباب القرار:

رفع الحد الأدنى للأجور التأمينية:

  • رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه، مما انعكس على زيادة المعاشات.

مواكبة التضخم وتحسين القوة الشرائية:

  • تلبية احتياجات أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

 

أثر القرار:

  • تحسين الأوضاع المالية لأكثر من 10.5 مليون مستفيد من نظام التأمينات.
  • تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى الدخل الأدنى للفئات الأضعف اقتصاديًا.

 

التسهيلات المصاحبة:

  • إدخال إجراءات إلكترونية لتيسير تقديم طلبات تعديل الأجور للمؤمن عليهم، ما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم.

هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين المستحقين للمعاشات، وضمان استدامة الحماية الاجتماعية وفقًا للمعايير الاقتصادية الحالية.

رفع الحد الأدنى للمعاشات الحد الادني للمعاشات التأمينات الاجتماعية ترفع الحد الأدنى للمعاشات الحد الأدنى للمعاشات 2024 التأمينات الاجتماعية مصر التأمينات الاجتماعية والمعاشات التأمينات الاجتماعية توضح التامينات الاجتماعية خدمات التأمينات الاجتماعية

مواد متعلقة

التأمينات الاجتماعية ترفع الحد الأدنى للمعاشات.. خطوة نحو تحسين دخل المتقاعدين في مصر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

نتيجة وملخص مباراة الوصل والريان في دوري أبطال آسيا

مدير الكرة بالفيوم: قرار اتحاد الكرة " كارثة " ونريد حقنا ببطولة كأس مصر

الأهلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا

الخطيب يعتذر عن حضور قرعة مونديال الأندية بسبب وعكة صحية

بتوقيع أحمد المالكي.. رامي جمال يطرح أغنية “ولا بفتكرك” فيديو

نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

غدا.. محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة زوجة خالد يوسف