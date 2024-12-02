بدر عبد العاطي يلتقي السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية (صور)

أخبار مصر
بدر عبد العاطي يلتقي
بدر عبد العاطي يلتقي سكرتير وزيرة خارجية كندا

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، "روبرت اوليفانت"، السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

بدر عبد العاطي يلتقي السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية

تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وكندا، حيث أعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بالشراكة القوية بين البلدين فى المجالات المختلفة، مؤكدا على التطلع بمواصلة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والطاقة المتجددة.

بدر عبد العاطي يلتقي السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية


كما أعرب الوزير، عن الاهتمام باستكشاف فرص التعاون الثلاثي في إفريقيا مع كندا، مبديا الحرص على استمرار التنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم التنمية.

بدر عبد العاطي يلتقي السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية


كما تطرق وزير الخارجية، إلى الوضع الإنساني المتفاقم في غزة وسبل تعزيز التنسيق الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بدر عبد العاطي يلتقي السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية
وزير الخارجية بدر عبد العاطي غزة أخبار مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

نتيجة وملخص مباراة الوصل والريان في دوري أبطال آسيا

مدير الكرة بالفيوم: قرار اتحاد الكرة " كارثة " ونريد حقنا ببطولة كأس مصر

الأهلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا

الخطيب يعتذر عن حضور قرعة مونديال الأندية بسبب وعكة صحية

بتوقيع أحمد المالكي.. رامي جمال يطرح أغنية “ولا بفتكرك” فيديو

نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

غدا.. محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة زوجة خالد يوسف