تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، محاكمة المتهمين بقتل طفل في شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية للتمثيل بجثمان المجني عليه بهدف التربح منها وبيعها عبر شبكة الإنترنت، إلى جلسة غدٍ لمشاهدة ما تبقى من فيديوهات الأحراز.

وتتعلق القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الدراك ويب" وتحمل رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، باتهام النيابة العامة لكل من المتهم طارق أنور عبدالمتجلي، البالغ من العمر 29 عامًا ويعمل كعامل بمقهى، والمقيم في شارع الجامع، وأحمد عرابي، البالغ 15 عامًا، طالب ومقيم بدولة الكويت.

وجاء في تفاصيل القضية أن المتهمين قاما بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول، طارق أنور، قام بقتل المجني عليه، أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، حيث اتفقا على قتل الطفل مقابل مبلغ مالي قدره خمسة ملايين جنيه.

وقد أعد المتهم الأول للقيام بجريمته من خلال تحضير عقاقير طبية وحزام من الجلد، حيث استدرج المجني عليه إلى منزله بمكر، وبعد أن أغشى عليه بواسطة المشروب الذي يحتوي على العقاقير، قام بخنقه بحزامه حتى أودى بحياته، ما أسفر عن إصاباته التي وردت في تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم الأول بخطف المجني عليه بطريقة التحيل، حيث أوهمه بأنه سيقدم له هدية في منزله، وعندما اطمأن له، قام باقتياده بعيدًا عن أعين المراقبين.

وأكد الأمر أن هذه الأفعال تعد من الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة 290 من قانون العقوبات، أما بالنسبة للمتهم الثاني، فقد تم اتهامه بأنه ساهم بطريقة التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة، حيث حرضه وقدم له المعلومات اللازمة عن العقاقير التي استخدمها في تنفيذ جريمته، مما جعل الجريمة تتم بناءً على ذلك الإتفاق.