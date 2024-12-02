كلاكيت تاني مرة.. ناصر منسي يحرز الهدف الثاني للزمالك في شباك غزل المحلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


نجح ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الثاني للقلعة البيضاء في شباك نظيره فريق غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.


جاء الهدف في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق ناصر منسي، بعد تمريرة بينية رائعة من عبدالله السعيد.


كما نجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد كرة عرضية رائعة من عمر جابر، قابلها منسي برأسية قوية سكنت شباك عامر عامر.

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ناصر منسي يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك غزل المحلة

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تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة


حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء

محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.


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أبناء ميت عقبة الهدف الأول للزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز

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