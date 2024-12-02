بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا إثر تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بأسوان

تلقى اللواء محمد ابو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان إخطارا بوقوع حادث لتصادم سيارتين اليوم منذ قليل بجوار قرية ابو الريش طريق القاهرة أسوان الزراعي امام مزلقان أبوالريش بمحافظة أسوان، مما أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفي الجامعي لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 أشخاص، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: "عرفات هادى، 50 سنة، رحمة عبد الرحمن، 20 سنة، رحمة صبرى، 20 سنة، مصطفى عبد الرحيم، 25 سنة، حسن حسب الله، 20 سنة، عصام سليمان، 20 سنة، عصماء سليمان، 21 سنة، ناصر رفاعى، 21 سنة، شاذلى محمود، 20 سنة، حماده عبد اللطيف، 31 سنة، محمود عطا، 20 سنة، شهد عبد الشافى، 17 سنة، نعمة عيد، 18 سنة"، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات.

وتم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.