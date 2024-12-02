روسيا تعرقل برنامجا أمريكيا في مجلس الأمن الدولي

قال النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن روسيا عرقلت برنامج عمل للولايات المتحدة التي تترأس مجلس الأمن في ديسمبر، بسبب إدراج اجتماع حول أوكرانيا.

وكتب بوليانسكي في صفحته على منصة "تلغرام": "كما توقعت، انطلاقا من المبدأ بقي الأمريكيون والبريطانيون لشهر كامل دون برنامج عمل معتمد لمجلس الأمن الدولي، رافضين حذف الاجتماع الخاص بأوكرانيا، ومن الصعب القول ما إذا كان ذلك عنادا أمريكيا أم تضامنا أنغلوساكسونيا، ولكن النتيجة واحدة، أما نحن فموقفنا متوقع وشفاف منذ البداية".

وفي نوفمبر الماضي، تمكنت روسيا أيضا من إيقاف برنامج عمل رئاسة مجلس الأمن الدولي الذي كانت تتولاه بريطانيا آنذاك للسبب ذاته. كما أوضحت البعثة الروسية الدائمة، أن برنامج عمل مجلس الأمن في هذه الحالة هو "شكل غير رسمي بحت" لإخطار أعضاء الأمم المتحدة والصحفيين بالأحداث المقبلة، ولكن من الناحية الرسمية، لا يعد الاجتماع متفق عليه إلا يوم انعقاده، عندما يوافق المجلس على جدول أعمال اليوم.

يذكر أن رئاسة مجلس الأمن الدولي تنتقل في كل شهر من بلد إلى آخر، حيث تولت بريطانيا الرئاسة لشهر نوفمبر، وفي ديسمبر تولت واشنطن الرئاسة.