موعد مباراة أهلي جدة المقبلة عقب التعادل أمام استقلال طهران والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لخوض مواجهة من العيار الثقيل في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، عقب التعادل أمام نظيره استقلال طهران.

وتعادل فريق أهلي جدة، مع نظيره استقلال طهران إيجابيا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في دوري أبطال آسيا.

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موعد مباراة أهلي جدة المقبلة عقب التعادل أمام استقلال طهران

ومن المقرر أن يلتقي فريق أهلي جدة، مع نظيره التعاون في الجولة القادمة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 7 ديسمبر الجاري الموافق السبت المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة أهلي جدة ضد التعاون، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استقلال طهران الدوري السعودي للمحترفين بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري أبطال أسيا

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