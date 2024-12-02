محافظ أسوان يوجه بإصلاح الكسر المفاجئ في خط طرد محطة فطيرة بكوم أمبو

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كسر مفاجئ بخط مياه
كسر مفاجئ بخط مياه الشرب والصرف الصحي

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عبد الصبور الراوى بالدفع بفرق الصيانة الفنية لسرعة إصلاح الكسر، عقب حدوث كسر مفاحئ فى خط طرد محطة فطيرة بكوم أمبو 800 مللى.

موجهًا لقيام الشركة بالدفع بسيارات مياه الشرب لتوزيعها على المواطنين لتدبير وتوفير إحتياجاتهم من المياه، لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة لخط الطرد.

على أن يتم الإتصال بالخط الساخن لشركة مياه الشرب على رقم 125 فى حالة طلب سيارات المياه بالمجان.

الصيانة الفنية شركة مياه الشرب والصرف الصحي كسر مفاجئ كوم امبو بالمجان
Elfagr.org

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