العثور على طفل حديث الولادة أمام عيادة طبيب بقليوب

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر أهالى منطقة قليوب البلد على طفل رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب، بجوار دار عمر بن الخطاب للأيتام، بدائرة قسم قليوب، بمحافظة القليوبية، ولم يتعرف عليه أحد من سكان المنطقة أو المترددين على العيادة.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا يفيد بعثور أهالى المنطقة على طفل رضيع أمام عيادة خاصة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة قليوب، إلى مكان الواقعة، وتبين وجود طفل حديث الولادة، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي أو المتواجدين بالعيادة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الطفلة إلى مستشفى قليوب العام لفحص حالتها الصحية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بإيداع الطفلة في دار رعاية عمر بن الخطاب للأيتام، وسرعة تفريغ الكاميرات المحيطة بالعيادة والدار.

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