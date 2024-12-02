جامعة سوهاج: دعم 355 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم بالجامعة

محافظات
رئيس جامعه سوهاج
رئيس جامعه سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، يواصل ما يقدمه من خدمات الدعم للطلاب ذوي الهمم، حبث تم دعم عدد ٣٥٥ طالب وطالبة بمبلغ مليون و٥٠ الف جنيه، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي حظي ذوي الهمم على جانب كبير من محاورها.

وأضاف النعماني أن الجامعة تحرص على إرساء مبدأ المساواة بين الطلاب في الحقوق، من تعليم، أنشطة ومشاركات فاعلة ومؤثرة في الجامعة، بالإضافة إلى الدعم المالي، ومؤكدًا أن الجامعة تضع أمام أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتيسير وتسهيل إجراءات الدعم ووصوله لمستحقيه، وأداء دورها الاجتماعي والتعليمي بشكل متكامل.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، علي إنه تم تسديد الرسوم الدراسية والمقررات الاليكترونية لعدد ٢٤٢ طالب وطالبة بإجمالي ٣١٤٣٠٤ جنيه، ورسوم المدن الجامعية والتي بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة بها ٢١٠٧٠٠ جنيه، موضحًا أن الصندوق يدعم جميع طلاب الجامعة، ويعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الاستمرار في دراستهم، والحصول على أحقيتهم في فرص متكافئة مع أقرانهم.

وذكر الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن صندوق التكافل قام بشراء أجهزة تعويضية بقيمة إجمالية بلغت ١٨٢٦٤٠ جنيه، كما تحمل تكلفة عمليات جراحية بمبلغ ٢٥٨٦٠٠ جنيه لعملية زرع نخاع وعملية غلق وصلة شريانية بالقسطرة الشريانية.

وقال محمد حمودة مدير صندوق التكافل الإجتماعي أن الصندوق قدم مبلغ ٧٩٠١٥٨ جنيه لاستكمال علاج لثلاثة طلاب، مضيفًا أنه يجري فرز وفحص جميع الأبحاث الاجتماعية المقدمة من الطلاب لإدارة التكافل الاجتماعي، واختيار الحالات المستحقة للدعم ومطابقتها بالشروط والقواعد الخاصة بالصندوق.

سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعمانى التعليم والطلاب التكافل الإجتماعي الطالب الجامعى الدكتور عبدالناصر يس المركزي بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة حال حسان النعماني داية جديدة لبناء الإنسان رئيس الجامعة شئون التعليم والطلاب شئون التعليم رسوم رئيس جامعة ذوي الهمم طلاب الجامعة طالبة من ذوي الهمم

مواد متعلقة

مصرع فتاه سقطت من أعلى سطح المنزل بمركز دار السلام بسوهاج

صدمته سيارة..مصرع عامل بطريق الصحراوى الغربى دائره مركز جرجا بسوهاج

بسبب لهو الأطفال..مشاجرة بين أبناء العمومة ووجود مصاب بينهم بمركز العسيرات بسوهاج

النعماني يقرر صرف 1500 جنيه مكافأة تميز وغيرللعاملين والهيئة المعاونة بجامعة سوهاج

"النعماني": بروتوكول تعاون مع مؤسسة هنجملها لتنفيذ أول مشتل جامعي دائم على مساحة 20 فدانا

محافظ سوهاج: الاعلان عن فرص استثمارية لتعزيز الاقتصاد المحلى ودعم القطاع الخاص

بقيمة 94 مليون.. رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه المراغة وطهطا

تعرف على موعد القرعة العلنية للحصول على وحده سكنية بمشروع "سكن كريم" بسوهاج

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

خبيرة الفلك وفاء حامد: تحركات عطارد قد تؤثر على تركيز الأفراد وزيادة الحوادث

زيزو يزيد من جراح غزل المحلة ويحرز الهدف الثالث للزمالك

سيدات الزمالك للطائرة يحققن فوزًا ساحقًا على المقاولون العرب في الدوري الممتاز

لماذا تهتم مصر بما يحدث في سوريا؟.. إبراهيم عيسى يُجيب

وزير الخارجية يلتقي وزير سنغافورة الثاني للتعليم والشئون الخارجية (صور)

رأسية حسام عبدالمجيد تكتب الهدف الرابع للزمالك في شباك غزل المحلة

"الهوى سلطان" يتصدر قمة شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية